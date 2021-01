OVEST VICENTINO – Reagisce male a controllo: arrestato 26enne in centro commerciale

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

I Carabinieri della Tenenza di Montecchio Maggiore nel tardo pomeriggio del 26 gennaio, hanno arrestato un cittadino della Costa d’Avorio di 26 anni. Il giovane, che si trovava in un noto centro commerciale di Montecchio, durante un controllo dei militari è andato in escandescenze. Ha opposto una reiterata resistenza attiva nei confronti dei carabinieri cercando di aggredirli, senza tuttavia riuscire nell’intento. Il 26enne è stato quindi tratto in arresto e su indicazione della competente AG sottoposto a rito direttissimo nella giornata del 27 gennaio, arresto convalidato.