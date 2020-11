Ovest Vicentino nella morsa del Covid: morte anche due giovani donne

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per restare aggiornato iscriviti al gruppo Facebook:

Massima attenzione nei Comuni dell’Ovest Vicentino sotto il profilo sanitario, considerando l’alto numero di contagi. Rispetto ad altre zone della provincia l’indice di contagio è più elevato e si contano diversi decessi.

Il Giornale di Vicenza riporta anche del decesso di due giovani donne: una 45enne di Zermeghedo e una 46enne di Arzignano. Non è chiaro se le due vittime avessero patologie pregresse ma è chiaro che il covid colpisce anche in maniera grave persone di tutte le età e può essere fatale, soprattutto per persone dal quadro clinico più fragile.

In base ai dati diramati dai Comuni sappiamo che:

a Chiampo vi sono 252 positivi, 12 ricoverati, 6 deceduti (dai 55 anni in su).

ad Arzignano in base degli ultimi dati che verranno aggiornati nel pomeriggio vi sono 470 positivi a casa (707 contagi totali), 8 deceduti e 211 guariti.

a Cornedo vi sono 240 positivi, 6 ricoveri e 1 decesso (in questa seconda ondata, un altro decesso a marzo).

a Valdagno l’ultimo dato riferisce di 462 positivi, 15 i ricoveri e 1 decesso comunicato ufficialmente.

A Trissino (ultimo dato fornito relativo al 12 novembre) vi erano 225 di cui 200 tra la popolazione e 25 nella nostra casa di riposo.