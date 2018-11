OVEST VICENTINO – La saga di Paolino di Riciclandia

“Paolino di Riciclandia 3 – Fuga dai robot”: il piccolo-grande eroe di Agno Chiampo Ambiente è tornato e questa volta si rivolge ai ragazzi delle scuole secondarie di primo grado.

Pubblicato il terzo capitolo della saga di Paolino di Riciclandia, il piccolo grande eroe di Agno Chiampo Ambiente che ha il compito di diffondere tra le giovani generazioni le buone pratiche della raccolta differenziata e in generale della difesa e della tutela del nostro ambiente. Questa nuova avventura, intitolata “Paolino di Riciclandia 3 – Fuga dai robot”, si rivolge ai ragazzi delle scuole secondarie di primo grado. Dopo aver accompagnato con la prima favola, chiamata semplicemente “Paolino di Riciclandia” i bambini delle scuole dell’infanzia, e con la seconda storia a fumetti (“Paolino di Riciclandia – Il ritorno di quelli di Lercio) quelli delle primarie, eccolo ancora impegnato sotto forma di fumetto ad affrontare nuove sfide per un pubblico che in questi anni è cresciuto insieme a lui.

Paolino ne ha di cose da raccontare! È entrato nelle scuole del territorio, ha incontrato centinaia di bambini e ragazzi, ha fatto capolino in alcune manifestazioni pubbliche e tutto questo per diffondere il suo importante messaggio: differenziamo bene i nostri rifiuti, non abbandoniamoli e impegniamoci ad assumere comportamenti capaci di limitare il nostro impatto ambientale, per il bene della terra in cui viviamo!

“Agno Chiampo Ambiente – afferma il Presidente di Agno Chiampo Ambiente Alberto Carletti – ringrazia tutte le scuole e gli insegnanti che in questi anni hanno accolto Paolino e le sue avventure, i 22 Comuni serviti da Agno Chiampo Ambiente che sostengono questa e tutte le altre iniziative aziendali rivolte all’educazione ambientale, ma soprattutto ringrazia tutti i bambini e i ragazzi che, leggendo le avventure di Paolino, hanno fatto loro il suo insegnamento e si sono fatti testimoni, anche tra gli adulti, delle buona pratiche per migliorare tutti insieme la qualità dell’ambiente e di conseguenza della nostra vita. Ora distribuiremo a tutte le scuole del nostro territorio il nuovo fumetto, affinché i ragazzi imparino, divertendosi, il corretto comportamento civico da tenere in ambito ambientale”.

Nel nuovo capitolo della saga Paolino è cresciuto, ha compiuto 12 anni, è in vacanza al mare con l’amico Gastone, la cuginetta Emma e il fido cane Ulisse. La spiaggia è tutta inquinata e Paolino mette al lavoro anche gli altri due per dare una sistemata. Ma qualcosa sconvolge la loro giornata… Una tromba d’aria improvvisa li travolge… Paolino si risveglia sulla stessa spiaggia deserta, ci sono solo lui e Ulisse. A un certo punto arrivano dei robot che li prendono e li portano in un tribunale, nel futuro, dove per loro inizierà una grande avventura…

“Paolino di Riciclandia 3 – Fuga dai robot” è un progetto Hassel edito da Berica Editrice: la storia è di Nicola Rezzara e Stefano Cotrozzi, i disegni sono di Ivan Bigarella, la sceneggiatura è di Giuseppe Signorin, le chine sono di Carolina Livio e i colori sono di Valentina Grassini, Valeria Cairoli e Tommaso Valsecchi.