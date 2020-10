OVEST VICENTINO – Bullismo su un ragazzo di 16 anni che finisce in ospedale

Grave episodio di bullismo nell’Ovest Vicentino. Vittima un ragazzo di 16 anni di Brendola che frequenta una scuola di Montecchio Maggiore.

Martedì mattina il giovane si stava recando a scuola in autobus. Sul mezzo erano presenti anche altri due ragazzi, uno di 15 e uno di 16 che frequentano una scuola di Vicenza. I tre avrebbero fatto parte della stessa compagnia fino a tempi recenti, ma i rapporti si sarebbero incrinati.

In base alla denuncia presentata dalla madre del ragazzo ai carabinieri di Vicenza, già sull’autobus i due l’avrebbero guardato male e gli avrebbero sferrato una gomitata mentre il figlio stava scendendo. Non solo. Quando il 16enne è sceso ad Alte di Montecchio Maggiore, i due ragazzi, anziché proseguire la corsa verso Vicenza dove frequentano una scuola superiore, sono scesi, lo hanno seguito e colpito, buttandolo a terra e sferrandogli un pugno in testa, uno ad un occhio, per poi colpirlo con una testata.

Il 16enne ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari e le sue ferite sono state giudicate guaribili in 8 giorni.

I due aguzzini, rintracciati, sono stati denunciati per lesioni.