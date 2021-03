OVEST VICENTINO – A fuoco garage: rianimato un gatto (VIDEO)

Alle 11, circa i vigili del fuoco sono intervenuti in località Muzzi a Montebello per l’incendio divampato all’interno di un garage: nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri arrivati da Arzignano con un’autopompa, un’autobotte e 5 operatori sono riusciti a circoscrivere e spegnere le fiamme, evitando il coinvolgimento di un’auto e una moto che si trovavano all’interno. Rianimato un gatto, rimasto all’interno del garage, impigliato in alcuni fili. L’animale è stato portato all’esterno e rianimato con un massaggio e la somministrazione di ossigeno attraverso un mascherino. Il gatto una volta ripresosi, è stato portato dalla proprietaria da un veterinario. Le cause dell’incendio di probabile natura elettrica sono al vaglio della squadra intervenuta. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’abitazione sono terminate dopo circa due ore.