Over 80, ore di attesa per vaccinarsi a Trissino: scatta la polemica

E’ stato preso d’assalto oggi il centro vaccinale allestito a Trissino, presso il nuovo palazzetto dello sport. Anziani over 80 con relativi accompagnatori sono accorsi da tutto l’Ovest Vicentino, rimanendo in fila per 2-3 ore di media. La chiamata era per le classi di età dal 1933 al 1937, ma i vaccini erano disponibili come da iter anche per ogni singolo accompagnatore. Non sono mancate le polemiche sia in loco che nei social network, dove le foto sono state condivise da centinaia di persone, di chi ha dovuto aspettare per ore sotto il sole e senza nemmeno un appoggio: dopo ore sono arrivate anche delle sedie in supporto, ma chi c’era testimonia una situazione insostenibile per gli anziani presenti ad attendere. Si sono, dunque, create lunghe file e attese di ore all’esterno dell’hub e diversi cittadini sono stati invitati a ripresentarsi domani, lunedì 28 marzo, per la somministrazione della dose. Molti sono stati invitati a ripresentarsi domani.