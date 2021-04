Over 70 vaccinati solo al 76%, la Conferenza dei Sindaci esorta i cittadini “mancanti” ad aderire

I Sindaci dell’ Aulss 8 invitano i propri concittadini “over 70” a vaccinarsi il prima possibile. I dati raccolti nelle scorse settimane, infatti, denotano numeri ancora piuttosto bassi: «Finora nella fascia d’età 70-79 abbiamo raggiunto una copertura di circa il 76%», spiega il sindaco di Caldogno Nicola Ferronato, medico e presidente della Conferenza. Un dato che contrasta nettamente con quello relativo ai cittadini “over 80”, tra i quali si è raggiunto il 97% di vaccinati.

Sono circa 800 i posti lasciati ancora liberi dagli ultrasettantenni nonostante la disponibilità delle dosi. E proprio a questi cittadini i sindaci hanno deciso di rivolgersi in maniera congiunta, dopo la call-conference del 26 aprile che ha riunito la Conferenza per fare il punto della situazione. «Vaccinarsi è fondamentale per tutelare la salute di sé stessi, dei propri cari, degli altri in generale – ricorda Ferronato –. Inoltre arrivare ad una copertura elevatissima è l’unico modo che abbiamo per tornare al più presto ad una vita sociale e aggregativa normale. Per questo raccomandiamo ai nostri concittadini “over 70”, che per qualsiasi motivo non abbiamo ricevuto ancora la loro somministrazione, di contattare il proprio medico di base o il call center dell’Aulss 8, in modo da provvedere in tempi rapidi». Un appello che idealmente si estende già anche alle coorti più giovani, visto che ora è attiva anche la possibilità di prenotare la vaccinazione per la fascia d’età 60-69.