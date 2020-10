Ottobre Rosa, l’attrice Sabrina Paravicini presenta il libro “Fino a qui tutto bene”

«Sta bene la tua mamma con i capelli corti.» «È una parrucca, le hanno trovato una pallina nel seno e le stanno facendo delle punture velenose che le hanno fatto cadere tutti i capelli.»

A raccontarlo è l’attrice e regista Sabrina Paravicini, volto noto della fortunata serie tv “Un medico in famiglia”, nel suo libro “Fino a qui tutto bene. Un viaggio difficile, ma straordinario”, pubblicato poche settimane fa da Sperling & Kupfer. Una storia di riscatto e di amore, un libro che porta un messaggio fortissimo a chi si trova ad affrontare questo stesso male: non sei sola.

L’attrice ne parlerà venerdì 9 ottobre alle ore 21 nella Sala Maggiore di via Crispi a Ponte di Barbarano, in occasione dell’Ottobre Rosa, il mese dedicato alla prevenzione della salute della donna promosso dal Comitato ANDOS (Associazione Nazionale Donne Operate al Seno) Ovest Vicentino.

L’iniziativa, che vedrà anche l’intervento della dottoressa Vanessa Parise, medico senologo della Breast Unit di Montecchio Maggiore, è organizzata in collaborazione con il Comune di Barbarano Mossano, le rispettive Biblioteche comunali, lo IAT e il sostegno di Prix, ZinCol Italia e DG Tabaccheria Franceschetto.

“Siamo giunti alla terza edizione dell’Ottobre Rosa qui a Barbarano Mossano. Purtroppo, la situazione attuale non ci ha permesso di proporre, come negli anni precedenti, un ricco weekend di eventi che terminava con la marcia in rosa – afferma l’assessore agli eventi e alle manifestazioni Michela Nardon –. Ciononostante non ci siamo scoraggiati e siamo riusciti ad organizzare una serata che mi piace definire di prevenzione, informazione e condivisione. Infatti, grazie al contributo dell’autrice Sabrina Paravicini della dottoressa Parise, potremo offrire ai presenti sia uno spaccato di realtà vissuta, esperienze, emozioni e sentimenti, sia conoscenze e aspetti più strettamente medici”.

“Ringrazio l’Amministrazione comunale di Barbarano Mossano che cammina al nostro fianco dando ogni anno spazio al fondamentale tema della prevenzione – aggiunge la presidente del Comitato Andos, Isabella Frigo –. Quest’anno avremo il piacere di avere ospite Sabrina Paravicini che, con la sua testimonianza che non nasconde mai il dolore ma lascia sempre aperta la porta alla speranza, saprà essere di conforto a tante donne che stanno affrontando la difficile esperienza della malattia”.

La serata sta già riscuotendo notevole interesse, tant’è che sono già numerose le prenotazioni arrivate. L’ingresso è gratuito, ma nel rispetto delle indicazioni anti Covid è obbligatorio indicare la propria adesione scrivendo a vbarbiero@comune.barbaranomossano.vi.it o telefonando allo 0444 788314.