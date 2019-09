Ottobre Rosa, la prevenzione passa anche dai segnalibri

Sessantamila segnalibri da distribuire in tutte le biblioteche della provincia di Vicenza per educare uomini e donne, giovani e adulti all’importanza della prevenzione. È la novità dell’Ottobre Rosa 2019 targato Comitato ANDOS (Associazione Nazionale Donne Operate al Seno) Ovest Vicentino.

Il mese per eccellenza, dedicato alla prevenzione per la salute della donna, propone un ricco calendario di iniziative, in tutto il territorio dell’Ulss 8 Berica, che spaziano dagli open day negli ospedali agli incontri informativi, passando per le passeggiate “in rosa” e l’intrattenimento musicale con la partecipazione dell’attrice Amanda Sandrelli.

“L’Andos si impegna da sempre a sensibilizzare non solo le donne, ma anche l’intera popolazione, sull’importanza di adottare corretti stili di vita, una sana alimentazione, di fare esercizio fisico e di aderire ai programmi di screening per fare del bene alla propria salute e al proprio benessere – afferma Isabella Frigo, presidente del Comitato Andos –. Cerchiamo di farlo ogni volta in modo nuovo per raggiungere il maggior numero di persone. Quest’anno, grazie alla collaborazione della Rete delle Biblioteche Vicentine e alla donazione fatta da una nostra volontaria, durante il mese di ottobre a tutti gli utenti delle biblioteche saranno distribuiti dei segnalibri volti a far conoscere la nostra realtà, i servizi offerti dal Centro Donna di Montecchio Maggiore e altre curiosità utili sul tumore al seno. Insomma, cerchiamo di fare di tutto perché il motto Ricordati di te divenga una normale consuetudine”.

Alla presentazione della campagna, venerdì, sono intervenuti anche Giovanni Pavesi, direttore generale dell’Ulss 8 Berica, Marco Guzzonato, delegato provinciale alla Cultura e alla Rete delle Biblioteche Vicentine, Gianfranco Trapula, sindaco di Montecchio Maggiore, Alessia Bevilacqua, sindaca di Arzignano; Michela Nardon, assessore agli eventi del Comune di Barbarano Mossano, Ivana Martelletto, assessore al sociale del Comune Lonigo.

“Andos Onlus si conferma un partner strategico dell’Azienda Ulss 8 Berica con cui collabora fattivamente all’insegna della sussidiarietà, del volontariato, mettendo al centro la persona in ogni iniziativa che promuove con un approccio multidisciplinare. A dimostrarlo sono i tanti appuntamenti sul territorio di Ottobre Rosa, per sensibilizzare le donne sull’importanza della diagnosi precoce del tumore al seno attraverso l’adesione allo screening e alle visite senologiche. Sul tema della prevenzione abbiamo ancora molto da fare e proseguire con impegno su questa strada è un obiettivo fondamentale”, ha dichiarato il dg Giovanni Pavesi.

Un plauso all’Andos per aver scelto la Rete delle Biblioteche Vicentine per trasmettere un messaggio così importante, qual è quello della prevenzione, è giunto dal delegato Marco Guzzonato: “Le biblioteche sono luogo di socialità, non solo di cultura, e la rete vicentina, con le sue oltre cento sedi sparse nel territorio, permette di raggiungere molte persone in maniera capillare”.