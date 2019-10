Ottobre Rosa in provincia di Vicenza: i prossimi appuntamenti

Ottobre Rosa, i prossimi appuntamenti nel Vicentino

Proseguono gli incontri dedicati alla prevenzione per la salute della donna, organizzati nel territorio Vicentino dal Comitato ANDOS (Associazione Nazionale Donne Operate al Seno) Ovest Vicentino, nell’ambito dell’Ottobre Rosa.

Domani, mercoledì 16 ottobre dalle 9 alle 13 all’Ospedale San Bortolo di Vicenza (ambulatorio di Medicina Nucleare), si terrà un Open Day sul tema “Le donne e l’osteoporosi: chiedere, conoscere, prevenire”, alla presenza del dott. Piergiuseppe Orsolon, specialista dell’ULSS 8 Berica (informazioni: 0444 708119).

Giovedì 17 ottobre tappa nella Sala Civica di via D.G. Cosaro a San Pietro Mussolino per l’incontro dal titolo “Io. Donna”. Il dott. Paolo Lucio Tumaini parlerà di prevenzione, gravidanza e menopausa.

Venerdì 18 ottobre, alle ore 20.30 in Sala polifunzionale “Geremia” a Pojana Maggiore (via Trieste 5/A), Loretta Simoni, Arianna Lorenzetto e Lucia Franzoi porteranno la loro testimonianza per “Rinascere dalle passioni – Racconti di malattia e resilienza”. Interverranno anche la dott.ssa Rossana Celegato, psicologa-psicoterapeuta dell’Ospedale San Bortolo di Vicenza, e il dott. Graziano Meneghini, direttore della Breast Unit Centro Donna dell’Ospedale di Montecchio Maggiore.

Domenica 20 ottobre sarà dedicata all’attività fisica. A Cagnano di Pojana Maggiore, infatti, alle ore 9 partirà la “Marcia in Rosa” (ritrovo vicino alla Chiesa), mentre da Lonigo partirà la “Gita in rosa: graffiti della Val Camonica – Lago d’Iseo” (ritrovo alle 7.30 nella sede CAI di via della Repubblica, 12; per iscrizioni telefonare allo 0444 833846).

Quest’anno la prevenzione passa anche per i segnalibri. Dall’inizio del mese ne sono in distribuzione 60mila in tutte le biblioteche della provincia di Vicenza, grazie alla donazione di una volontaria dell’Andos. Obiettivo: invitare gli utenti a “ricordarsi di sé” fornendo consigli sui corretti stili di vita e curiosità sul tumore al seno.

Ottobre Rosa è una campagna realizzata con la collaborazione dei Comuni di Arzignano, Barbarano Mossano, Lonigo, Montecchio Maggiore, Montorso Vicentino, Pojana Maggiore, San Pietro Mussolino, Valdagno e Vicenza, nonché Ulss 8 Berica, Regione del Veneto, Provincia di Vicenza, Rete delle Biblioteche Vicentine, Unione Comuni Basso Vicentino, Fondazione Graziano Peretti, Associazione Strapalladio, Banca di Credito Cooperativo Vicentino, Centro di Servizio per il Volontariato della Provincia di Vicenza, Comitato Festeggiamenti Cagnano, Agriform, Ista, Nativa, Momento Tango.