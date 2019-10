Ottobre Rosa, gli ultimi appuntamenti nell’Ovest Vicentino

Nutrizione e alimentazione, osteoporosi, pavimento pelvico. Sono questi i temi al centro degli ultimi quattro incontri dell’Ottobre Rosa, la campagna del Comitato ANDOS (Associazione Nazionale Donne Operate al Seno) Ovest Vicentino per la prevenzione della malattie nella donna e non solo. La rassegna sta riscuotendo molto successo, con appuntamenti da tutto esaurito in tutte le località dell’Ovest e Basso Vicentino in cui si sta tenendo, oltre che nel capoluogo.

Il prossimo incontro si terrà oggi venerdì 25 ottobre alle ore 20.30 alla Pieve Romanica di San Bortolo, ad Arzignano, e verterà su “Alimentazione e neoplasie. Esperienza dell’ambulatorio nutrizionale nella Breast Unit”. Interverranno la dott.ssa Gessica Schiavo, responsabile del servizio ospedaliero di nutrizione dell’Ulss 8, e la dott.ssa Luciana Martelletto, dietista.

Martedì 29 ottobre nuovo Open Day, questa volta nella sede del Comitato Andos presso l’Ospedale di Montecchio Maggiore. Tra le ore 9 e le 13 si potrà conoscere tutto sul tema “Le donne e l’osteoporosi: chiedere, conoscere, prevenire”, grazie alla partecipazione del dott. Vittorio Tovo e della dott.ssa Catia Cattelan del reparto di Geriatria dell’Ospedale di Valdagno (prenotazioni allo 0444 708119).

L’Ottobre Rosa avrà un’appendice a novembre, con due incontri che si terranno in contemporanea a Valdagno e San Pietro Mussolino.

Martedì 5 novembre, alle ore 20.30 a Palazzo Festari a Valdagno, tornano “Le Buone Abitudini – Despar” che spiegheranno come passare “Dalle buone scelte alle buone abitudini”. Relatori saranno il dott. Filippo Brocadello, medico specialista in Scienza dell’alimentazione, fitoterapeuta ed educatore alimentare per la Federazione Italiana Tennis, e Stefano Polato, chef di Casa Di Vita e Di Vita Magazine, responsabile Space Food Lab. presso Argotec.

La stessa sera, alla medesima ora ma nella Sala Civica di via D.G. Cosaro a San Pietro Mussolino, interverrà la dott.ssa Anna Racasi del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale di Arzignano. Per l’occasione, verrà affrontato un tema sempre più sentito dalle donne: “Il pavimento pelvico: consapevolezza e riabilitazione”.

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero.

Quest’anno la prevenzione passa anche per i segnalibri, grazie alla collaborazione della Rete delle Biblioteche Vicentine e alla donazione di una volontaria dell’Andos. Questo mese, infatti, ne sono in distribuzione ben 60mila in tutte le biblioteche della provincia berica per invitare gli utenti a “ricordarsi di sé” e della propria salute, tramite consigli utili sugli stili di vita e curiosità sul tumore al seno.

Ottobre Rosa è una campagna realizzata con la collaborazione dei Comuni di Arzignano, Barbarano Mossano, Lonigo, Montecchio Maggiore, Montorso Vicentino, Pojana Maggiore, San Pietro Mussolino, Valdagno e Vicenza, nonché Ulss 8 Berica, Regione del Veneto, Provincia di Vicenza, Rete delle Biblioteche Vicentine, Unione Comuni Basso Vicentino, Fondazione Graziano Peretti, Associazione Strapalladio, Banca di Credito Cooperativo Vicentino, Centro di Servizio per il Volontariato della Provincia di Vicenza, Comitato Festeggiamenti Cagnano, Agriform, Ista, Nativa, Momento Tango.