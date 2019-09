Ottobre mese della vista, ecco i controlli gratuiti dagli ottici vicentini

Oltre 50 attività della provincia, aderenti a Federottica-Confcommercio Vicenza, offrono controlli gratuiti dell’efficienza visiva

Ottobre è il mese per eccellenza dedicato alla vista, durante il quale ben 51 centri ottici associati a Confcommercio Vicenza presenti sul territorio si mettono al servizio dei cittadini effettuando controlli gratuiti dell’efficienza visiva (l’elenco su www.ascom.vi.it). Sono le attività aderenti alla campagna nazionale promossa da Federottica e Albo degli ottici optometristi, che vuole sensibilizzare il pubblico sulle problematiche visive. Basti pensare ai dati rilevati dalla Commissione difesa vista onlus: il 66% degli italiani che ha difetti visivi non ne è consapevole, quasi il 20% degli adulti indossa una correzione visiva non più adeguata alle proprie necessità e circa il 40% della popolazione non si reca regolarmente a fare una visita dallo specialista. Se si aggiunge, poi, il fatto che la popolazione invecchia sempre più, il rischio è che queste percentuali crescano ancora creando una vera e propria emergenza.

La campagna 2019 lancia lo slogan “Vuoi sempre il meglio della tecnologia: anche i tuoi occhi meritano il meglio”, con l’obiettivo di invitare il pubblico a entrare nel centro ottico per un controllo gratuito, dove un professionista della visione, in caso di necessità, può suggerire la migliore tecnologia per lenti e occhiali su misura.

“Il titolo di questa campagna è un po’ una provocazione – afferma Alessandro Soprana, presidente dell’Associazione provinciale Ottici Confcommercio Vicenza -: a fronte di dati che indicano una trascuratezza dell’attenzione ai problemi visivi, viene da pensare che siamo tutti pronti a dotarci di smartphone dell’ultima generazione, ma non altrettanto a proteggere un bene ben più prezioso come i nostri occhi”.

Se proprio vogliamo affidarci al meglio della tecnologia, allora, affidiamoci anche a quella ottica-optometrica, che grazie alla ricerca dell’industria offre innovative soluzioni per ogni tipo di problematica visiva, attraverso lenti di qualità in grado di valorizzare le performance visive della persona per una visione in “HD”. In questo senso, l’ottico optometrista ha una grande competenza tecnica per effettuare l’analisi accurata della efficienza visiva e per poter consigliare l’occhiale da vista o la lente a contatto personalizzabili a seconda delle esigenze visive della singola persona.

L’obiettivo dell’iniziativa 2019, quindi, è di lanciare questo messaggio al pubblico: l’ottica offre tecnologie di qualità, sia per correggere un difetto visivo, sia per proteggere la propria vista da eventuali effetti dannosi della luce blu o dei raggi Uv e, nel contempo, valorizzare la propria visione in sicurezza nell’utilizzo dei device, come smartphone o pc. In un centro ottico c’è il professionista della visione che, con competenza, può verificare se il mezzo correttivo utilizzato sia ancora idoneo, che rispetti la normativa Ce e che sia sicuro sotto il profilo della salute visiva.