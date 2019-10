Otto secoli di tradizione mercantile in scena a Thiene: torna il Mercato Rinascimentale Europeo

Sabato 12 e domenica 13 ottobre Thiene racconterà il vivere quotidiano nell’Anno Domini 1492, anno della concessione del mercato franco da dazi, da parte della Repubblica di Venezia, da svolgersi in giorno di lunedì. Otto secoli di storia mercantile rivivranno a Thiene trasformandola in un’isola della memoria con dame e cavalieri, armigeri, sbandieratori, musici e danzatori, mercanti, artisti, giullari e popolani.

Torna infatti il “Mercato Rinascimentale Europeo – “Thiene 1492”, un’occasione imperdibile per assaporare sensazioni antiche, profumi, suoni, sapori e saperi tramandati nei secoli.

“Un emozionante tuffo nella storia è quanto avremo la possibilità di vivere a Thiene ancora una volta, grazie al lavoro prezioso degli Amici di Thiene e di Bepi Restiglian. A loro va la riconoscenza della Città – dichiara il Sindaco, Giovanni Casarotto –. Con questa ventiduesima edizione, Thiene continua ad offrire alla Città e al territorio un evento di grande richiamo per tutti e, in particolare, per le famiglie. Sarà un’occasione imperdibile per ritrovare o scoprire la magica atmosfera di serenità e divertimento di una tra le manifestazioni più importanti a livello regionale. Ci auguriamo che anche il Mercato 2019 riscuota il consenso che merita da parte di visitatori e turisti, anche a gratificare l’opera di generoso volontariato profusa instancabilmente, di anno in anno, dagli organizzatori. Vorrei anche evidenziare la valenza della manifestazione sotto il profilo della divulgazione storico-culturale del nostro passato, che diventa, oggi, sempre meno scontato e, per questo, ancora più prezioso”.

“Il Mercato Rinascimentale si ripropone al vasto pubblico con rinnovato entusiasmo – dichiara Alberto Samperi, assessore al Bilancio, Commercio ed Animazione del Centro Storico che aggiunge: “Vorrei sottolineare la significativa ed importante partecipazione degli studenti a quest’edizione, ai quali è stato affidato il compito di contribuire all’animazione della manifestazione e all’approfondimento della conoscenza della nostra Città. L’attenzione a potenziare la manifestazione con l’introduzione di novità fa parte di un percorso che stiamo definendo e che caratterizzerà le prossime edizioni”.

Il grande Mercato Rinascimentale Europeo verrà allestito in centro storico e sarà aperto dalle ore 15.00 alle 22.30 nel pomeriggio di sabato 12 ottobre e dalle 9.30 alle 19.30 di domenica 13 ottobre.