Otto parchi gioco e di un giardino scolastico rinnovati

Nei giorni scorsi la giunta ha approvato il progetto dei lavori per la riqualificazione di otto parchi gioco e del giardino di una scuola dell’infanzia della città per un importo complessivo di 100 mila euro.

“Stiamo tenendo costantemente monitorata la situazione dei parchi gioco e dei giardini scolastici della città attraverso un piano di controlli delle aree in sinergia con l’assessorato alla partecipazione – ha dichiarato l’assessore alle infrastrutture Mattia Ierardi –. Con questo intervento proseguiamo quanto iniziato ormai da tempo, andando a sostituire alcuni giochi per adeguarli alla normativa vigente, installandone di nuovi o sistemando quelli esistenti. Obiettivo principale resta quello di mettere in sicurezza le aree ludiche della città per garantire luoghi accessibili ai bambini, genitori e insegnanti”.

Gli interventi prevedono la fornitura di nuovi giochi (scivoli, casetta in legno, nave, torri in legno, altalena) o la sostituzione e riqualificazione di quelli esistenti nei parchi gioco di via Riello, Santa Bertilla, via Istria, via Mainardi, viale dell’Ippodromo, via Da Palestrina, viale Riviera Berica a Longara, nell’area verde di strada dei Pizzolati a Casale e nel giardino della scuola dell’infanzia Lattes di via Fasolo.