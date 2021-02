OTB Foundation ha annunciato i vincitori del bando da 200.000 euro

OTB Foundation ha annunciato i vincitori della nuova edizione del bando “Brave Actions for a better world” che mette a disposizione ben 200mila euro per sostenere, nelle loro attività di impegno sociale, le organizzazioni non profit che si sono mobilitate durante l’emergenza Covid-19 e continueranno a farlo nel non facile periodo che seguirà.

Sono state ben 672 le associazioni, fondazioni, cooperative e imprese sociali di tutta Italia che si sono candidate al bando, interamente digitale e realizzato attraverso la piattaforma Italia non profit, tra luglio e settembre 2020. Fra queste sono state scelte due organizzazioni: Terre des Hommes Italia ONLUS con il progetto “SpesaSospesa” e ItaliaHello con “Job Clinic Online”.

Durante il periodo dell’emergenza sanitaria ciascuna di queste realtà ha dato il proprio contribuito per aiutare le persone in difficoltà individuando quelli che, secondo loro, erano i principali bisogni sociali a cui dare urgentemente risposta; proprio da questo sono nati due ambiziosi progetti che ora, grazie a OTB Foundation, potranno vedere la luce.

Nell’iconica sede di OTB a Breganze – costruita secondo i principi di eco-compatibilità e progettata nel rispetto del benessere dei lavoratori – sono stati ricevuti oggi i rappresentanti delle due associazioni vincitrici, che hanno incontrato Renzo Rosso e Arianna Alessi, rispettivamente presidente e vicepresidente di OTB Foundation. Le due associazioni hanno così potuto presentare personalmente ai loro finanziatori i progetti e gli obiettivi che si prefiggono di raggiungere grazie alla donazione ottenuta tramite il bando.

L’emergenza Covid e la conseguente crisi economica hanno purtroppo prodotto in Italia un milione di nuovi poveri, con un aumento del 40% delle richieste di aiuti alimentari[1]. Con il progetto SpesaSospesa, Terre des Hommes Italia ONLUS punta proprio ad aiutare tutte quelle famiglie che necessitano di un supporto immediato per mangiare e per avere accesso ai beni di prima necessità. Grazie al supporto di OTB Foundation, Terre des Hommes Italia ONLUS amplierà un’iniziativa avviataa maggio 2020 e già attiva in 7 comuni italiani, arrivando a coinvolgere almeno 5.000 persone in ulteriori 5 comuni distribuiti sul territorio italiano: Milano, Molfetta (BA), Magione (PG), Granarolo (BO) e Cervia (RA).

SpesaSospesa, ideata insieme a Lab00,oltre a sostenere le famiglie in difficoltà, contribuirà anche a ridurre lo spreco alimentare perché sfrutterà la piattaforma digitale Regusto basata sulla tecnologia blockchain che mette in rete comuni, organizzazioni non profit e aziende del territorio, garantendo la trasparenza delle donazioni e consentendo una drastica riduzione degli sprechi: tutti i flussi di denaro e di prodotti provenienti dalle aziende e dai cittadini vengono digitalizzati e tracciati per poi essere ridistribuiti alle associazioni e agli enti non-profit coinvolti, che a loro volta li consegnano ai cittadini in difficoltà.

Un’altra categoria di persone particolarmente danneggiata dall’emergenza Covid-19 sono i rifugiati e richiedenti asilo in Italia, che vivono uno stato di emarginazione dovuto a diversi fattori ma i cui problemi sono stati ulteriormente acuiti dalla crisi economica e dall’isolamento sociale. Per far fronte a queste difficoltà, la fondazione ItaliaHello, grazie al supporto di OTB Foundation, svilupperà il progetto Job Clinic Online, uno strumento digitale innovativo per facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e promuovere l’integrazione socio-economica di migranti e stranieri tra i 18 e i 45 anni. In una situazione di crisi economica, sociale e sanitaria infatti l’unico strumento per garantire l’autonomia delle persone e la coesione della comunità è proprio l’accesso al lavoro.

Il progetto – che ha l’obiettivo finale di aiutare gli immigrati a ottenere un regolare contratto di lavoro – prevede lo sviluppo di un software per gestire Job Clinic Online, un sistema pensato per essere utilizzato principalmente sui dispositivi mobili che conterrà diverse sezioni, tra le quali consulenza per l’elaborazione dei curricula, un punto di incontro tra domanda e offerta di lavoro e un’area dedicata alla formazione con contenuti ad hoc nelle diverse lingue.

L’idea di Job Clinic Online è nata dalla collaborazione tra ItaliaHello e il Joel Nafuma Refugee Center, un centro di accoglienza diurno di Roma impegnato anche nell’aiuto all’inserimento lavorativo di migranti e rifugiati, che dal 2018 ad oggi ha permesso a 104 persone di trovare un lavoro stabile. ItaliaHello ha infatti iniziato a supportare il centro con le sue competenze digitali, rivelatesi particolarmente utili in questo periodo di emergenza, e insieme al centro ha capito l’importanza di creare un sistema completamente digitale che possa aiutare sempre più persone ad inserirsi nel mondo del lavoro.

OTB Foundation Onlus, attiva da oltre dieci anni con progetti a favore di realtà locali ed estere che hanno contribuito a trasformare il vissuto di interi territori, ha scelto di essere ancora una volta fedele alla propria mission fornendo aiuto concreto e immediato anche nella situazione di emergenza che stiamo vivendo. Durante la pandemia, infatti, la Fondazione è stata tra le più attive in Italia raggiungendo grandi e piccoli centri in tutto il Paese attraverso la donazione di quasi un milione di unità di Dpi e attrezzature specializzate a circa 100 strutture tra ospedali, residenze per anziani e organizzazioni di ogni natura in 13 regioni del nostro Paese. Ha poi finanziato i lavori di conversione di reparti ospedalieri in aree Covid e sostenuto le spese per positivi asintomatici durante il periodo di isolamento fiduciario fuori casa. OTB Foundation ha inoltre fornito beni alimentari di prima necessità e prodotti farmaceutici a centinaia di famiglie alle prese con seri problemi economici. Infine, a seguito del perdurare della chiusura delle scuole, con l’obiettivo di fornire supporto tecnico alla DAD (Didattica a Distanza) e garantire il diritto allo studio agli studenti, ha donato centinaia di tableta diversi istituti, case-famiglia e associazioni in tutta Italia.

“In questi mesi di mobilitazione abbiamo riscontrato problemi strutturali, operativi, organizzativi e amministrativi e ci siamo resi conto di quanto la situazione di emergenza sanitaria Covid-19 abbia creato una crisi profonda per l’economia, le aziende, la socialità e abbia fatto emergere nuovi bisogni e necessità ancora più complesse da gestire per le persone che vivono quotidianamente in una situazione di svantaggio”, ha affermato Arianna Alessi, Vicepresidente OTB Foundation.

Con un bagaglio importante di esperienza e consapevolezza, la Fondazione ha deciso di dare un supporto in più per essere ancora più presente a fianco delle persone e delle aree in difficoltà nel nostro Paese. La nuova edizione del bando “Brave Actions For A Better World” è nata proprio con l’obiettivo di dare un supporto concreto alle organizzazioni non profit che tutti i giorni sono dalla parte di chi vive una situazione (anche momentanea) di svantaggio per ricostruire legami, relazioni, creare nuove opportunità con concretezza, visione di lungo periodo e innovazione, agendo fuori dagli schemi oggi più che mai.

“La scelta dei due vincitori non è stata semplice”, ha continuato Arianna Alessi. “Tutti i candidati hanno presentato progetti molto interessanti ma la scelta è ricaduta sulle organizzazioni che per noi rappresentavano meglio i 5 valori imprescindibili di OTB Foundation: innovazione, creatività, sostenibilità, rendicontabilità e braveness. Le organizzazioni vincitrici si sono dimostrate particolarmente sensibili e capaci di risolvere in modo concreto i nuovi e vecchi bisogni accentuati dall’emergenza, per garantire il benessere e la sostenibilità sociale.”