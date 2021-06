Otb (Diesel), Cristina Bombassei entra nel cda di Gruppo

Cristina Bombassei, consigliere esecutivo e Chief Corporate Social Responsibility Officer del gruppo Brembo, entra a far parte del consiglio di amministrazione di Otb, la holding di Renzo Rosso (Diesel).

Sale così a sei il numero dei membri del Cda: assieme ad Arabella Ferrari e Carlo Purassanta, recentemente nominati come membri indipendenti, Bombassei si unisce al Presidente di Otb Renzo Rosso, all’Amministratore Delegato Ubaldo Minelli e al consigliere Stefano Rosso.



“Per il board di Otb – sottolinea Renzo Rosso – ho voluto un team di persone dal profilo internazionale e con esperienze specifiche in aree diverse e chiave per il futuro, professionisti che contribuiranno a far diventare il nostro gruppo un modello e un punto di riferimento per tutto il settore. Cristina Bombassei è una delle figure più rispettate in Italia in ambito sostenibilità, e di certo supporterà le aziende di Otb nel fare le scelte migliori in questo ambito fondamentale”. (ANSA).