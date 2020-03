14 ospiti positivi all’istituto Trento, Rucco chiede rigore nei protocolli

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Sono 14 in totale gli anziani positivi al coronavirus ospiti dell’istituto Trento, tra cui due ricoverati al San Bortolo. Il primo caso risale a sabato scorso quando il presidente di Ipab, Ermanno Angonese aveva comunicato che una signora di 83 anni era positiva: la donna era arrivata da quattro giorni in casa di riposo direttamente dal pronto soccorso di Vicenza. In totale gli ospiti nella struttura sono 24 e a tutti è stato fatto il tampone. Informato nel tardo pomeriggio di ieri, il sindaco Francesco Rucco esprime preoccupazione e dichiara: “Auspico massimo rigore nell’applicazione dei protocolli sanitari previsti a tutela della salute degli ospiti e dei lavoratori dell’istituto. Ho chiesto al presidente Angonese di essere costantemente aggiornato sull’evolversi della situazione la cui gestione viene affrontata da Ipab secondo le indicazioni dell’Ulss”. Si attendono i risultati anche su una ventina di tamponi effettuati ai dipendenti della struttura.