Ospitano un amico in casa che si ubriaca e distrugge tutto

Intervento delle Volanti della Polizia di Stato stamane alle 4.30 in via Borgo Berga a Vicenza (zona Tribunale). A chiamare gli agenti un ragazzo di 29 anni, vicentino, assieme alla sua ragazza, anche lei vicentina di 34 anni, che si trovava in difficoltà. Avevano infatti ospitato un amico 46enne di Torri. Quando sono andati a dormire, il 46enne ha continuato a bere fino a perdere completamente il controllo, iniziando ad urlare, minacciare e rompere ogni cosa in casa. Sarà facoltà dei due ospitanti ora sporgere denuncia. L’uomo è uscito dall’abitazione completamente ubriaco, incapace quasi di stare in piesi. All’arrivo della polizia i due si trovavano in strada.