Ospedali sotto stress nel Vicentino – 149 i ricoverati covid nell’Ulss 8 Berica

Ecco l’aggiornamento quotidiano dell’Ulss 8 Berica. Continuano ad aumentare in modo deciso i contagiati (+427 in 34 ore) ma il dato di cui tener conto e che più preoccupa è quello dell’afflusso di pazienti negli ospedali. Nell’Ulss 8 berica sono 149 con 82 persone in area medica a Vicenza e 12 in terapia intensiva