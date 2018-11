Ospedale San Bortolo – Inaugurato il laboratorio interno di ematologia

L’intervento, reso possibile grazie al contributo di Fondazione San Bortolo e AViLL-AIL

Vicenza, è finalizzato a incentivare l’interazione del laboratorio stesso con la clinica ematologica

È stato inaugurato oggi alla presenza del direttore generale dell’Azienda Ulss 8 Berica, Giovanni Pavesi, e del direttore dell’Unità Operativa Complessa (UOC) di Ematologia, Marco Ruggeri, il nuovo laboratorio interno di Ematologia, situato al secondo piano del terzo lotto dell’Ospedale San Bortolo di Vicenza.

Il trasferimento del laboratorio interno di Ematologia (LIE) dalla vecchia sede in area “de Giovanni” alla nuova è stato realizzato grazie al contributo di circa 200 mila euro di Fondazione San Bortolo e AViLL-AIL – l’Associazione vicentina per le leucemie e i linfomi – ed è finalizzato a incentivare l’interazione del laboratorio stesso, che si sviluppa in un’area di 500 metri quadrati, con la clinica ematologica.

“L’intesa tra pubblico e privato per fornire servizi qualitativi alla comunità è divenuta ancora una

volta realtà – afferma il direttore generale dell’Azienda Ulss 8 Berica, Giovanni Pavesi –.

Ringrazio Fondazione San Bortolo e AViLL-AIL perché insieme abbiamo ‘giocato’ di squadra,

riuscendo ad associare il valore umano alla volontà, in questo caso, di rendere sempre più efficiente

ed efficace un reparto strategico per l’Ospedale San Bortolo come quello di Ematologia”.

L’ematologia è infatti una delle poche branche mediche in cui l’attività clinica è imprescindibile

dall’attività di laboratorio, sia per la diagnosi sia per la cura dei pazienti. Proprio per questo motivo,

fin dall’istituzione della UOC di Ematologia, è stata prevista la presenza di un laboratorio interno in

cui l’attività era finalizzata a supportare l’ematologo nel percorso diagnostico e terapeutico dei

pazienti afferenti al reparto.

Sulla lunghezza d’onda del dg Pavesi, Giancarlo Ferretto: “La realizzazione del nuovo laboratorio è

il coronamento di un progetto che ci ha visto impegnati per tre anni – osserva il presidente della

Fondazione San Bortolo –. Assieme siamo riusciti a valorizzare l’eccellenza dell’Ematologia di

Vicenza, dimostrando che unendo le forze si possono ottenere risultati importanti”.

L’attività del LIE è suddivisa in tre settori: Biologia Molecolare, che rappresenta il campo di

maggiore espansione in ambito onco-ematologico, indirizzato a studiare e individuare, come punto

di partenza per la cosiddetta medicina di precisione, le singole anomalie genetiche alla base delle

varie patologie; Morfologia e Citometria, settore che rappresenta il back-bone della diagnostica

onco-ematologica, indispensabile per un corretto inquadramento diagnostico dei pazienti

ematologici; Emostasi e Coagulazione, che è da considerarsi parte integrante del Centro di

riferimento regionale per le Malattie Emorragiche e Trombotiche, risultando fondamentale per

l’esecuzione centralizzata di test di secondo livello per i pazienti con disturbi dell’emostasi e della

coagulazione.

“Le stanze del laboratorio interno di Ematologia – spiega il direttore dell’Unità Operativa

Complessa di Ematologia, Marco Ruggeri – sono dedicate alla diagnostica avanzata, in sinergia con

la genetica, la microbiologia, l’anatomia patologica e il laboratorio generale, attivi nei propri centri

di ‘produzione’ con le proprie competenze, perché le capacità tecniche e professionali di questo

ospedale sono elevate e adeguate alla sfida attuale: precisare la natura biologica e genetica della

malattia del singolo paziente, in una logica di riduzione dei costi garantendo la massima affidabilità

delle prestazioni”.

Il laboratorio interno di ematologia è nato come laboratorio di secondo livello e in questo senso è

stato sviluppato: non in competizione con gli altri laboratori aziendali ma piuttosto integrandosi con

essi. La diagnostica delle patologie onco-ematologiche, al giorno d’oggi, richiede un approccio

multidisciplinare ed è per questo che è stata prevista la condivisione dei nuovi spazi con il

laboratorio di biologia molecolare della Unità Operativa Complessa di Anatomia Patologica diretta

da Emanuele D’Amore.

Il laboratorio interno della UOC di Ematologia è stato inoltre inserito in importanti network

nazionali e internazionali per lo studio delle patologie ematologiche. Tale apertura renderà il LIE un

punto di riferimento per la diagnostica ematologica a livello regionale e nazionale.

Tutte queste attività, coordinate dal dottor Omar Perbellini, sono possibili grazie all’operatività del

personale impiegato nel LIE: 5 tecnici di laboratorio, 2 biologhe e una laureata libero

professionista, finanziata con fondi AViLL-AIL.

L’Unità Operativa Complessa di Ematologia di Vicenza si pone infine come referente per la

provincia di Vicenza nell’ambito delle biobanche, strutture organizzate per la conservazione di

materiale biologico, tessuti e cellule. All’Ospedale San Bortolo di Vicenza è attiva una sezione del

laboratorio interno, impostata a biobanca, con freezer e frigoriferi allarmati, collocati in locale

idoneo, con sistema di rescue a CO2 in caso di fermo-macchina.

Un servizio in piena sintonia con gli obiettivi perseguiti dalla Regione del Veneto che, nella

realizzazione delle biobanche, può avvalersi di un modello organizzativo a rete sul territorio

regionale incentrato sulle Aziende Sanitarie e sullo IOV – Istituto Oncologico Veneto di Padova.

L’Unità Operativa Complessa di Ematologia è attiva dal 1970 nella diagnosi e nella cura delle

malattie del sangue. I rami principali di attività sono: diagnosi e terapia delle malattie del sistema

emolinfopoietico e coagulativo, attività educazionale, supporto scientifico per associazioni di

volontariato, organizzazione di convegni nazionali e internazionali in ambito ematologico. La

ricerca scientifica, di rango internazionale, si sviluppa soprattutto nei settori delle leucemie, delle

malattie linfoproliferative, delle malattie mieloproliferative croniche, del mieloma, della patologia

delle piastrine, dei problemi della coagulazione, delle terapie cellulari.