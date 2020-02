Ospedale di Asiago: nessun declassamento

In relazione agli interrogativi fatti pubblicamente dal “Comitato diritto alla salute Altopiano”, la Direzione dell’ULSS 7 Pedemontana desidera fornire alcune precisazioni e rassicurazioni.

Innanzitutto, non ci sarà alcun declassamento delle strutture dell’Ospedale di Asiago: come già anticipato e condiviso con gli amministratori locali, il nuovo Atto Aziendale in corso di adozione prevede la creazione di un’Unità Dipartimentale per Ostetricia e Ginecologia, con la definizione e mantenimento di un Percorso Nascita e di tutti i servizi ad esso collegato, e analogamente anche il Pronto Soccorso sarà riconosciuto come Unità Dipartimentale. Anche la Direzione Medica sarà mantenuta, come Unità Operativa Semplice; quanto alla Pediatria, è stata rafforzata già nei mesi scorsi con l’inserimento di ulteriori medici con incarico libero professionale.

Anche sulla conclusione dei lavori del nuovo ospedale non vi è alcuna ambiguità: la consegna dell’opera è prevista per il 10 aprile. Successivamente saranno necessari tra i 60 e i 90 giorni per l’inserimento degli arredi, l’installazione di tutte le apparecchiature medicali e il trasferimento dei pazienti. Successivamente, come da programma, si potrà passare alla fase 3 del progetto, che prevede la demolizione di una parte della vecchia struttura e il collegamento tra il nuovo ospedale e la parte vecchia che sarà mantenuta.



Infine, per quanto riguarda l’attività specialistica di pneumologia e neurologia, la Direzione precisa che non si tratta di una soppressione del servizio, ma solo di una temporanea sospensione dovuta alla nota carenza di medici che coinvolge anche molti altri ospedali: non appena sarà possibile reperire gli specialisti mancanti, i servizi saranno riattivati. L’attività di pneumologia è previsto che riprenda dalla fine del mese di marzo.

In ogni caso, la Direzione dell’ULSS 7 Pedemontana è disponibile a incontrare i rappresentanti del Comitato diritto alla salute Altopiano per fornire tutti i chiarimenti utili, in un’ottica di trasparenza e disponibilità al dialogo che sempre ne caratterizza l’attività