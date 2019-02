Ospedali – Anche ad Arzignano e nel Distretto Ovest arriva il servizio ZeroCoda

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel



Arzignano, Lonigo, Valdagno e presto Montecchio. Con questo servizio i cittadini potranno prenotare online prelievi ed esami di Laboratorio

Anche nel Distretto Ovest dell’ULSS 8 Berica è attivo il servizio ZeroCoda. Un sistema di prenotazione online per effettuare prelievi ed esami del Laboratorio Analisi senza code né attese. Con questo servizio, completamente gratuito, i cittadini potranno scegliere luogo, giorno e ora dell’appuntamento e accedere così direttamente e senza attesa al Punto Prelievi. Nell’ora e nel giorno prenotati, il primo sportello di accettazione libero del Punto Prelievi prescelto chiamerà, attraverso il sistema elimina code, il numero assegnato al momento della prenotazione dell’appuntamento.

Questo servizio, già attivo nel Distretto Est dell’azienda ospedaliera presso i Punti Prelievi dell’Ospedale San Bortolo, della Struttura Polispecialistica Territoriale di Santa Lucia a Vicenza, dell’ex Ospedale Maraschin Zannini di Sandrigo e dell’Ospedale Milani di Noventa Vicentina, ha quindi preso il via anche all’Ospedale Cazzavillan di Arzignano, al San Giovanni Battista di Lonigo e al San Lorenzo di Valdagno. Presto sarà attivato anche presso l’Ospedale di Montecchio Maggiore.

“Il servizio ZeroCoda – commenta Davide Giavarina, direttore dei Laboratori di Analisi di Vicenza e Arzignano – vale per tutti gli esami e i prelievi di Laboratorio analisi, tranne per i test funzionali con carico o somministrazione di sostanze e farmaci che non possono essere prenotati online. Un servizio su misura, che va incontro alle esigenze dei cittadini di vedere ridotti i tempi delle proprie prestazioni. Con ZeroCoda, infatti, risparmia tempo sia l’utente che prenota il proprio esame da casa sia, di riflesso, chi si rivolge direttamente al Punto Prelievi con biglietto cartaceo”.

Per maggiori informazioni, consultare l’apposita pagina sul sito dell’ULSS 8 Berica: http://www.aulss8.veneto.it/nodo.php/2291