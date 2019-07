Orti Urbani: un’occasione per i cittadini

11 posti sono ancora liberi. Il sindaco Alessia Bevilacqua: “La soddisfazione di quanti già coltivano con successo il proprio orto da ormai due anni è grande: un’occasione per stare all’aria aperta, mangiare alimenti buoni e socializzare”. L’assessore al Decoro Urbano Giovanni Lovato: “A breve sarà pubblicato un nuovo bando: cittadini ed associazioni interessate si facciano avanti!”

L’Amministrazione comunale di Arzignano ha realizzato e messo a disposizione in via Po, tra il parcheggio di via Po e il vicino parco giochi di via Tevere a San Zeno, un’area destinata alla coltivazione di orti per uso familiare o per le esigenze formative di fondazioni, cooperative sociali, organizzazioni di volontariato, onlus o altri enti collettivi senza scopo di lucro. Gli orti misurano circa 64 metri quadrati ciascuno, sono recintati e attrezzati di rubinetti per l’irrigazione. L’area comune è dotata di un cortile in ghiaia, un gazebo per proteggersi in caso di pioggia improvvisa, alcune panchine e un’area per il deposito dei rifiuti.





E’ un’area preparata e dedicata per la coltivazione di ortaggi e piccoli frutti. La coltivazione nell’area è orientata per tutti gli assegnatari degli orti a tecniche di coltivazione naturali o biologiche o biodinamiche o sinergiche, che valorizzino la fertilità del suolo con la rotazione delle colture o comunque a basso impatto.

Il regolamento, la mappa dell’area, il bando e altre informazioni sono disponibili all’indirizzo:





http://www.comune.arzignano.vi.it/comune/servizi/Procedimenti/Economico-Finanziaria/Gestione-rifiuti–tutela-territorio–ambiente-e-paesaggio/Orti-urbani-di-via-Po.html





Con l’ultimo bando conclusosi a giugno gli orti assegnati complessivamente sono 9 su 20 disponibili. Rimangono pertanto ancora 11 orti liberi per famiglie o associazioni.



“A fronte di un modico canone di 48 euro annui –dichiara il sindaco Alessia Bevilacqua- come contributo per l’acqua e le spese generali, l’assegnatario può coltivare un orto. La soddisfazione di quanti già coltivano con successo il proprio orto da ormai due anni è grande: un’occasione per stare all’aria aperta, mangiare alimenti buoni e socializzare”.



“Il Comune –dichiara l’assessore al Decoro Urbano e Parchi, Giovanni Lovato- con l’offerta degli orti urbani persegue il recupero e la valorizzazione del territorio ed ottiene molteplici benefici ambientali, sociali, sanitari, economici e culturali. In particolare la coltivazione dell’orto permette l’autoconsumo di prodotti agricoli di qualità, la riduzione dei pesticidi, la riduzione dei consumi di carburante per i trasporti, la conservazione della biodiversità, favorisce l’attività fisica e la vita all’aria aperta, creamomenti di socialità e stimola l’interesse e la vitalità specialmente nelle fasce di popolazione più anziana.

A breve –conclude l’assessore- sarà pubblicato un nuovo bando: cittadini ed associazioni interessate si facciano avanti!”



Per chiarimenti e dettagli si può far riferimento all’Ufficio Ambiente tel. 0444-476578.