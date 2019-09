Orsi riconfermato alla Presidenza del Bim

L’assemblea dei rappresentanti dei comuni facenti parte del BIM – Bacino Imbrifero Montano del Bacchiglione – ha votato all’unanimità la riconferma del sindaco di Schio Valter Orsi alla presidenza dell’ente. Nati negli anni ’60 per favorire il progresso economico e sociale della popolazione residente nei Comuni associati, in tutta Italia i Consorzi di Bacino Imbrifero Montano tutelano i diritti legati all’utilizzo del sovracanone derivante dallo sfruttamento delle acque utilizzate per produrre energia idroelettrica sul proprio territorio. Il territorio di competenza è vasto e, in questo caso, coinvolge 25 Comuni (Arsiero, Asiago, Caltrano, Calvene, Cogollo del Cengio, Gallio, Laghi, Lastebasse, Lugo, Lusiana-Conco, Marostica, Monte di Malo, Pedemonte, Piovene Rocchette, Posina, Recoaro, Roana, Rotzo, Santorso, Schio, Tonezza del Cimone, Torrebelvicino, Valdastico, Valli del Pasubio, Velo d’Astico)…