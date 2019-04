OrizzonThi porta a Thiene la Giornata Internazionale della Danza

Continua Ia rassegna di danza “OrizzonThi“, promossa dall’Associazione Orizzonte Danza in collaborazione conla Federazione Nazionale Associazioni Scuole di Danza ed il sostegno dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Thiene.

Il terzo appuntamento della rassegna si terrà il 28 aprile 2019 in concomitanza con la Giornata Internazionale della Danza

Durante la giornata si terranno lezioni gratuite aperte ai ragazzi/e delle scuole di danza partecipanti e provenienti dal territorio nazionale e tenute da maestri di fama internazionale come Gianni Rosaci per la danza classica, Angelo Monaco per il modern jazz e Manfredi Perego per la danza contemporanea.

Nel pomeriggio, il Teatro Comunale ospiterà alle 17.00 il Galà con la partecipazione di 19 scuole di danza selezionate dal Maestro Arturo Cannistrà: oltre duecento allievi saliranno sul palco provenienti da ogni parte d’Italia per esibirsi nelle loro migliori performance artistiche.

Durante lo spettacolo verrà consegnato il Premio alla Carriera ad Anna Maria Prina, grande personalità del mondo della danza, danzatrice, coreografa e per anni direttrice della Scuola di ballo della Scala di Milano.

La GID ha lo scopo di essere una giornata di festa all’insegna dell’arte coreutica, durante la quale i giovani danzatori potranno dimostrare il loro talento e confrontarsi con realtà diverse, senza rivalità e con spirito gioioso.

Istituita nel 1982 per iniziativa del Comitato Internazionale della Danza e dell’Istituto Internazionale del Teatro presso l’UNESCO, la Giornata Internazionale della Danza si celebra in tutto il mondo per diffondere i valori universali della danza in onore di Jean-George Noverre, creatore del balletto moderno.

“L’Amministrazione Comunale – dichiara Maria Gabriella Strinati, Assessore alla Cultura – sostiene la Danza nelle sue tante forme ed iniziative, per la sua valenza formativa e perché aiuta ad esprimere e condividere emozioni: la Danza è un’arte che dà vita a molti mondi. Auguro all’evento il successo che merita”.