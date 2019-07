Orizzonte Danza di Schio vince la Coppa Italia

LA SCUOLA ORIZZONTE DANZA SCHIO OTTIENE LA MEDAGLIA D’ORO COME GRUPPO MUSICAL, UN PASS PER LA COPPA EUROPA 2020

Premi assoluti e nazionali di grande prestigio per la scuola Orizzonte Danza di Schio diretta da Ornella Pegoraro. 15 ragazzi dai 9 ai 18 anni si sono infatti aggiudicati il primo premio alla Finale Nazionale della Coppa Italia Performer Arti Scenico e Sportive.

L’evento, che ha visto partecipare i ragazzi alla Finale Nazionale Coppa Italia Performer Arti Scenico e Sportive si è svolto a Bologna lo scorso 7 Luglio. Finalisti provenienti da tutta Italia si sono cimentati nell’arte della danza, canto e recitazione, discipline basilari per chi vuole aspirare a diventare un performer di Musical.

“Be a little bit naughty”, tratto da Matilda il Musical, è l’esibizione creata da Eleonora Pasin per il gruppo che si è aggiudicato il primo premio nella categoria “Compagnia Grande Under 15, classe A”. “Abbiamo partecipato nella categoria performer – commenta la direttrice Ornella Pegoraro – i nostri ragazzi hanno dimostrato di saper ballare, cantare e recitare aggiudicandosi alla fine la medaglia d’oro e il pass per gli Europei che si svolgeranno l’anno prossimo in un paese europeo ancora da definire.”

“Sono orgogliosa dei miei ragazzi – commenta Eleonora Pasin – non solo per i risultati ottenuti, ma per la fiducia e la tenacia che hanno mostrato in questi mesi. ”Tra i giurati Gianni Testa, Sonia Addario, Fioretta Mari, che si è complimentata con i ragazzi dicendo che l’esibizione è stato il risultato di tanta passione e amore per l’arte, Felix Busuttil che ha assegnato una borsa di studio per l’intero gruppo, Janine Molinari che si è complimentata personalmente con Eleonora Pasin per l’ottimo livello dei ragazzi paragonandoli ai ragazzi dell’omologo spettacolo che lei segue a Broadway. “È stato un anno impegnativo, abbiamo partecipato a concorsi internazionali e creato Spettacoli che sono stati inseriti in rassegne nazionali, non è stato facile chiedere una costanza del genere a dei giovani ragazzi – commenta Pasin – ma la loro voglia di fare e l’aiuto che ho ricevuto dai loro genitori è stato il mix vincente per un anno pieno di soddisfazioni. Ringrazio il team insegnanti che mi ha aiutato nella loro preparazione tecnica: Elisa Zanetti per la danza, Anna Zago per la recitazione, Daniela Pobega come vocal coach, l’Istituto Musicale Veneto Città di Thiene nella figura di Elisa Chiara Fermetti per il canto. Non per ultima la direttrice Ornella Pegoraro che è riuscita creare una realtà a 360 gradi dando la possibilità ai ragazzi di completarsi ed arrivare ad ottenere una formazione completa e non settoriale.