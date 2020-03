Orgoglio nazionale a Longare, il sindaco: “Esponete il tricolore!”

L’Amministrazione Comunale di Longare ha lanciato un appello alla cittadinanza invitano i cittadini ad esporre, in senso di unità nazionale, il tricolore e sono in tanti i residenti che hanno aderito all’iniziativa.

Ecco l’appello integrale dell’Amministrazione guidata dal Sindaco Matteo Zennaro.

“In questo contesto di emergenza sanitaria è il momento della responsabilità, della solidarietà e dell’unità lontano da sterili ed inutili polemiche, dei piccoli e grandi sacrifici, della pazienza e del rispetto delle regole.

Si combatte e si vince tutti assieme.

È il momento di essere vicino al personale sanitario in prima linea per la tutela della nostra salute, alle autorità competenti, alle famiglie che che stanno soffrendo per la perdita dei loro cari.

Questo è il momento di esaltare i valori che da sempre contraddistinguono la nostra comunità, la nostra Nazione.

Per questo chiediamo a tutta la cittadinanza di esporre la nostra bandiera, il Tricolore.

Un segnale di vicinanza, un segnale di unità!

Oggi, ancor di più, fieri di essere ITALIANI!

Grazie per la collaborazione

L’Amministrazione Comunale”