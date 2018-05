BASSO Vicentino – Porta lavoratori clandestini in capannoni avicoli: arrestato 36enne

I Carabinieri delle Stazioni di Sossano e Campiglia dei Berici, ieri hanno arrestato per sfruttamento del lavoro del cittadino marocchino Abdelghani Samid, 36enne, residente ad Arcole, in provincia di Verona, con precedenti di polizia, e denunciato sei cittadini marocchini, domiciliati in altrettanti comuni della provincia scaligera, poichè clandestini nel territorio nazionale. Nella serata del 3 maggio, ad Orgiano una pattuglia di militari ha controllato un furgone condotto dal Samid a bordo del quale erano presenti i 6 connazionali. I fermati, sprovvisti di documenti d’identità, sono stati accompagnati presso il Comando Provinciale Carabinieri di Vicenza per le conseguenti attività di identificazione e fotosegnalamento. Nel corso delle verifiche sono risultati tutti clandestini. I 6 hanno confessato che qualche ora prima del controllo, l’arrestato aveva contattato i connazionali proponendo loro di recarsi a lavorare in un allevamento avicolo non ancora individuato, pattuendo una retribuzione di soli 5 euro all’ora. Samid è stato dichiarato in stato di arresto per sfruttamento del lavoro. Gli accertamenti dei Carabinieri della Stazione di Sossano e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Vicenza proseguiranno per individuare l’allevamento avicolo destinatario della manodopera e per approfondire il ruolo dell’arrestato in altre situazioni analoghe.