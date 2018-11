ORGIANO/NOVENTA – Derubano 18enne: denunciati due giovani marocchini

Orgiano: identificati e denunciati gli autori di un furto con destrezza

I Carabinieri della Stazione di Sossano, nella mattinata del 02 novembre 2018, hanno indagato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per furto con destrezza in concorso O.E, 21enne pregiudicato di nazionalità marocchina residente a Montagnana in provincia di Padova e L.A, 20enne di nazionalità marocchina residente a Noventa Vicentina.

Le indagini dei militari dell’Arma venivano avviate nei giorni scorsi a seguito della denuncia presentata da un diciottenne residente ad Orgiano, il quale mentre a piedi stava facendo rientro a casa veniva avvicinato da un autovettura Audi A3, di colore bianco, il cui passeggero gli sottraeva le cuffie auricolari marca Apple del valore di circa € 200,00 per poi dileguarsi.

L’esame del sistema di videosorveglianza presente nella zona oltre ad alcuni indizi forniti dalla parte lesa, hanno consentito ai militari di risalire al numero di targa del veicolo, intestata ad uno degli indagati e alla loro successiva identificazione.

Le indagini proseguono per verificare se i due giovani si siano resi responsabili di altri fatti analoghi.