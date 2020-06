Organizzava matrimoni combinati per avere i permessi di soggiorno: arrestato

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

A conclusione di un’articolata e riservata indagine la Squadra Mobile di Vicenza ha arrestato, A.M. cittadino italiano settantenne di origine marocchina residente a Creazzo, ritenuto responsabile di aver organizzato, dietro compenso, matrimoni “combinati” tra cittadini comunitari ed extracomunitari al solo fine di regolarizzare sul territorio nazionale la posizione di questi ultimi.

L’indagine è stata avviata in seguito a specifiche segnalazioni del comune di Vicenza, relative ad alcune irregolarità emerse nelle fasi istruttorie alle celebrazioni di matrimoni tra cittadini comunitari ed extracomunitari, nonché alle autonome attività di verifica dell’Ufficio Immigrazione della Questura.

Grazie al lavoro degli investigatori della mobile è stata evidenziata la figura A.M. e di altri soggetti a quest’ultimo legati ritenuti responsabili a vario titolo dell’organizzazione, dietro compenso, di matrimoni civili, celebrati sia a Vicenza che in altri Comuni della Provincia, prevalentemente tra cittadini romeni e cittadini nordafricani, al solo ed unico fine di regolarizzare sul territorio nazionale la posizione degli stranieri.

L’indagine ha messo in luce tra tutti gli indagati proprio la figura di A.M., ritenuto il principale ideatore ed organizzatore di questa vasta rete di matrimoni “combinati”, per la cui preparazione ed assistenza veniva richiesto il pagamento di alcune migliaia di Euro.