Organizza la “festa dei mascoli”: mina artigianale esplode e lui si ferisce

Vigili del fuoco e Carabinieri mobilitati nella serata di ieri per un signore di 63 anni che, a Barbarano, aveva deciso di festeggiare “la festa dei mascoli” che celebra l’inizio della primavera e anche il capodanno veneto. L’uomo aveva organizzato la festa nel suo campo agricolo, all’esterno, vicino a casa. Aveva predisposto come da tradizione un tubo con una mina, ma al momento dell’accensione con del carburante, anziché una fiammata, il tubo è esploso. L’uomo, sbalzato a terra, ha riportato ferite al volto, al labbro e al mento ed è stato trasporto in ospedale dal Suem in codice giallo.