Ordinanza nomadi a Vicenza: prorogata fino al 30 settembre

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:



È stata firmata dal sindaco Francesco Rucco la proroga dell’ordinanza che vieta in un’ampia area di Vicenza la permanenza, lo stazionamento e la sosta dei veicoli di una quindicina di nuclei familiari di nomadi. Il divieto è stato prorogato fino al 30 settembre.

Nel periodo di vigenza dell’ultima ordinanza, ovvero dall’1 ottobre 2019 fino a fine marzo di quest’anno, gli interventi compiuti dalle pattuglie antidegrado della polizia locale sono stati complessivamente 55. In 36 occasioni hanno dato esito positivo e hanno dato luogo a contestazioni di violazioni per bivacco, mendicità, lordamento e deturpazione di suolo pubblico. In 6 casi è scattata la denuncia all’autorità giudiziaria.