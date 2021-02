Ordinanza antiassembramenti: Rucco plaude a Zaia

“A Vicenza, primi in Italia, avevamo sperimentato tale iniziativa ancora lo scorso anno subito dopo il lockdown, con risultati più che soddisfacenti, facendo lavorare i locali ma nel pieno rispetto delle normative anti Covid”

È positivo il commento del sindaco Francesco Rucco relativo alla nuova ordinanza anti-assembramenti che il presidente della giunta regionale Luca Zaia firmerà oggi e che sarà valida fino al 5 marzo.

Il testo, presentato ai giornalisti, dispone che in Veneto si dovrà consumare al bar solo da seduti, tra le 15 e le 18, sia all’esterno che all’interno dei locali. Inoltre, ricorda il rispetto della distanza di un metro tra i posti e riporta le altre linee guida già fissate dalla Conferenza delle Regioni.

“Accolgo favorevolmente questa notizia – afferma il sindaco di Vicenza Francesco Rucco – perchè ritengo sia uno strumento utile al fine di tutelare la salute pubblica. Allo stesso tempo, però, va incontro alle esigenze e alle richieste di aiuto partite dai gestori dei locali, che vogliono lavorare in sicurezza. Oltre tutto è un’iniziativa che a Vicenza, per primi in Italia, avevamo sperimentato lo scorso anno subito dopo il lockdown, con risultati più che soddisfacenti perchè eravamo riusciti a coniugare le due esigenze, far lavorare i locali ma nel pieno rispetto delle normative anti Covid”.