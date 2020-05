Ordinanza anti-movida a Montecchio: no alcool se non seduti al bar

No al consumo di alcol lungo strade e piazze, ma solo all’interno dei locali o nei plateatici: firmata l’ordinanza contro gli assembramenti che rischiano di diffondere il coronavirus.

Divieto di consumare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, da oggi fino al 2 giugno compreso, negli spazi all’aperto che non siano quelli adibiti a plateatico delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. È quanto stabilisce un’ordinanza firmata oggi dal sindaco Gianfranco Trapula a scopo precauzionale per mitigare il rischio di diffusione del coronavirus.

“L’ordinanza mira ad evitare pericolosi assembramenti che potrebbero favorire il contagio – spiega il sindaco -. Si potranno consumare bevande alcoliche soltanto all’interno dei locali o negli spazi adibiti a plateatico, ma sempre rispettando le distanze di sicurezza interpersonale. Abbiamo adottato questa linea, condivisa con gli esercenti, in seguito ad un confronto, avvenuto oggi in videoconferenza, con il Prefetto, il Questore, le forze dell’ordine, l’Ulss 7 e 8, la Croce Rossa Italiana e i sindaci dei principali centri del Vicentino. Le forze dell’ordine eseguiranno controlli mirati su tutto il territorio e addetti dell’Ulss si recheranno nei bar per spiegare agli avventori i pericoli che potrebbero derivare dagli assembramenti in questa fase, che è ancora di emergenza”.

“Prima di tutto la sicurezza – sottolinea il vicesindaco e assessore al commercio Milena Cecchetto -. Questo provvedimento vuole essere uno strumento per far capire che gli esercizi pubblici devono poter ripartire senza rischi, sia per gli esercenti sia per gli avventori”.