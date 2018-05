POSINA – Fatti brillare due ordigni bellici ritrovati a Lastebasse e Lugo

La Prefettura di Vicenza (area Protezione Civile Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico) comunica che nelle mattinate di ieri e oggi, si sono concluse positivamente due distinte operazioni di recupero di due ordigni, individuati a presunto caricamento speciale, rinvenuti nei territori di Lastebasse e di Lugo e custoditi a Pedemonte e Arsiero. Gli ordigni sono stati fatti brillare presso la ex cava Borcola a Posina. Le operazioni, coordinate dalla prefettura di Vicenza d’intesa con il commissariato del governo per la Provincia di Trento, in accordo con le amministrazioni comunali di Posina, di Laghi, di Terragnolo e di Folgaria, sono state effettuate a cura degli artificieri del centro tecnico logistico interforze NBC di Civitavecchia con il concorso del personale militare del 2° Reggimento Genio Guastatori di Trento. Sul luogo del disinnesco, il comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Vicenza ha garantito il supporto tecnico logistico mentre l’assetto sanitario è stato assicurato con la presenza di mezzi e personale della centrale operativa provinciale Suem 118 e del corpo militare della CRI centro di mobilitazione di Verona. Le forze dell’ordine di Vicenza e di Trento, in raccordo con la polizia locale Alto Vicentino di Schio, Terragnolo e di Folgaria, nonchè, con la provincia autonoma di Trento-gestione strade, la società Viabilità hanno assicurato il controllo e la vigilanza dell’area interessata ed il presidio delle strade, sentieri e vie interessate dalle operazioni di bonifica. È stata interessata anche la direzione aeroportuale nord-est di Venezia per l’emissione del divieto di sorvolo nell’area sovrastante la ex cava.