Ordigni bellici inesplosi a Polegge, pronte le operazioni di disinnesco

A seguito del rivenimento di alcuni ordigni bellici in un’area di cantiere lungo strada Cimitero di Polegge amministrazione comunale, Prefettura e esercito Italiano hanno concordato le operazione necessarie per procedere con la loro distruzione.

Nelle giornate di giovedì 23, sabato 25 e domenica 26 aprile tra le 9 e le 12 (e comunque fino al termine delle operazioni) si terranno gli interventi di prelievo degli ordigni stessi, che saranno trasportati fuori città per la distruzione in un luogo apposito, individuato dai competenti reparti dell’esercito italiano, in una cava ad Alonte.

Durante queste operazioni, che saranno svolte in condizioni di sicurezza per la popolazione, non sarà necessario organizzare nessuna evacuazione ma basterà rimanere in casa con le finestre chiuse e rimuovere tutti i veicoli in sosta in prossimità dell’area e lungo tutto il percorso interessato dal convoglio che trasporterà gli ordigni fuori città.

Il sindaco ha scritto e fatto recapitare alle famiglie interessate dal raggio d’azione prescritto in 50 metri, una lettera per avvisarle direttamente. Gli ordigni, fortunatamente, non sono particolarmente pericolosi perchè privi di spolette e detonatori, e potrebbero esplodere solo su innesco volontario o per una caduta da centinaia di metri.