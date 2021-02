Ora c’è anche la variante “New York”

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:

Una nuova forma di Coronavirus si sta diffondendo rapidamente a New York, tanto che quella che è definita come nuova variante è già chiamata ‘New York’.

Tale variante è una mutazione che potrebbe indebolire l’efficacia dei vaccini. Lo riporta il New York Times citando due studi condotti sulla nuova variante dai ricercatori del Caltech e della Columbia University, che non sono ancora stati sottoposti a peer review, né pubblicati su una rivista scientifica.

Secondo quanto riporta la fonte, la nuova variante, è stata identificata per la prima volta in campioni raccolti nella città lo scorso novembre e contiene una mutazione che potrebbe aiutare il virus ad eludere il sistema immunitario.

Nel frattempo, il presidente americano Joe Biden ha esteso l’emergenza nazionale a causa del Covid. “Il Covid 19 continua a causare significativi rischi alla salute pubblica e alla sicurezza del Paese. Per questo l’emergenza nazionale dichiarata il 13 marzo 2020, e iniziata l’1 marzo del 2020, deve continuare a restare in effetto dopo l’1 marzo 2021”, si legge in una nota.