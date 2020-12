Operazione antidroga nel Vicentino: 4 arresti e sequestrati oltre 2 kg di cocaina

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

Un’indagine condotta dalla Guardia di Finanza di Vicenza ha portato a sei perquisizioni e all’arresto di quattro persone, in seguito a monitoraggio tramite gps e con il ricorso ad indagini tecniche.

Nel corso dell’operazione è stato rinvenuto un ingente quantitativo di droga (più di due chilogrammi di cocaina) e denaro per un valore complessivo di 34 mila euro.

In particolare è stato monitorato un incontro fra un soggetto residente in Campania ma di fatto domiciliato nel Vicentino e due soggetti albanesi attivi nell’Area Berica ed è stato rilevato uno scambio di due buste “Shopper”. I militari sono subito intervenuti per appurare il contenuto delle buste avvalendosi anche di cane antidroga. Sono stato così rinvenuti 2 involucri contenenti 1,4 kg di cocaina. I tre soggetti sono stati quindi arrestati. Si tratta di Arjan Hoxha 29enne albanese, Federico Mayer 25enne napoletano e Ilir Mezja 35enne albanese.

Le indagini hanno poi portato alla perquisizione dell’auto e dell’abitazione di un altro soggetto albanese e di un albergo di Schio utilizzato come appoggio logistico da uno degli arrestati. Perquisite anche le abitazioni della compagna e dell’ex compagna dell’uomo di nazionalità italiana arrestato. Nella casa della compagna sono stati trovati 623 grammi di cocaina e 0,7 grammi di marijuana, documenti riconducibili ad un kosovaro non noto alle forze dell’ordine e molti telefoni cellulari. Anche La compagna è stata quindi arrestata. Si tratta di Giada Boni, 20enne residente a Breganze.

Su un’altra autovettura di proprietà di una donna rumena (M. M. J. 32enne) residente a Schio è stato trovato un taser. E’ stata denunciata per porto di oggetti atti ad offendere.

Sono stati nel complesso sequestrati 2027 grammi di cocaina, 0,7 grammi di marijuana, 34000 euro in contanti e 14 cellulari.