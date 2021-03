Operazione anti-droga della Polizia di Stato: 1 arresto e 3 denunciati

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

E’ questo il bilancio della operazione condotta dagli Agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e della Squadra Mobile di Vicenza, supportati dagli esperti della Polizia Scientifica e che, all’alba di ieri, 23 marzo, hanno dato esecuzione alle perquisizioni effettuate all’interno di un condominio di Viale San Lazzaro.

LE INDAGINI

L’attività investigativa, scaturita a seguito di un intervento delle Volanti dello scorso 18 febbraio, e che si era concluso con la denuncia in stato di libertà di un cittadino del Burkina Faso che aveva droga con sé, aveva indotto gli investigatori ad approfondire la posizione di alcuni inquilini del comprensorio dove, proprio la sera del 18 febbraio, erano stati esplosi due colpi di arma da fuoco, rivelatasi poi una scacciacani.

LA PERQUISIZIONE

Nell’abitazione del giovane arrestato, (B.D., 25 anni, incensurato,) infatti, oltre a quasi 110 grammi di marijuana, sono stati rinvenuti tre bilancini di precisione, sacchetti in cellophane per la conservazione della sostanza e una replica di una pistola, priva di tappo rosso. Analogo rinvenimento è stato effettuato nella vettura di proprietà di D.R.J.L., (vicentino di 24 anni), al cui interno gli Agenti hanno trovato, mentre dormiva, un cittadino originario del Niger, C.A., 34 anni, regolare sul territorio nazionale. L’uomo, riconosciuto dagli Agenti quale autore degli spari del 18 febbraio ripresi dal sistema di videosorveglianza del condominio, è stato quindi denunciato per il reato di porto abusivo di armi e possesso di oggetti atti a offendere: nelle tasche dei suoi pantaloni, infatti, è stato rinvenuto anche un coltello a serramanico.

Il giovane proprietario dell’immobile e della vettura è stato invece denunciato per possesso ai fini di spaccio di sostanza stupefacente; nella sua disponibilità sono stati, infatti, rinvenuti circa 10 grammi di erba e quasi duemila euro in contanti, poi successivamente posti sotto sequestro.