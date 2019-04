Operatori di bellezza e prevenzione di tumori: incontro a Vicenza

“Ho cura di te”. Lunedì 8 aprile incontro per operatori della bellezza

promosso da Confartigianato Imprese Vicenza e LILT

per riconoscere e prevenire i fattori di rischio tumore

É attiva una collaborazione tra la Lega italiana per la lotta ai tumori e gli operatori del settore acconciatura ed estetica di Confartigianato Imprese Vicenza, i quali, nell’esercizio delle loro prestazioni professionali, possono contribuire ad informare i clienti supportando quindi la LILT nell’attività di prevenzione. L’attenzione al cliente si manifesta sempre più grazie alla capacità dei professionisti della bellezza di entrare in empatia con i loro clienti, sapendo riconoscere i segnali ad esempio del disagio (pensiamo ai casi di violenza sulle donne) o di alcune patologie come quelle tumorali. Un valore sociale che parrucchieri ed estetiste possono ancora ricoprire, in collaborazione con enti ed esperti che possono intervenire con attività di prevenzione e educazione a cui i titolari di saloni e centri di bellezza possono indirizzare i loro clienti. Ecco perché viene organizzata nella sede della LILT Vicenza (Borgo Casale, 86), lunedì 8 aprile alle 9.30, la giornata formativa intitolata “Ho cura di te” e rivolta a professionisti di bellezza.