Operativa ‘Aria’, primo cane anti-droga della Polizia Locale di Vicenza

Si chiama Aria. È la femmina di pastore tedesco scelta dall’amministrazione comunale di Vicenza per la prima unità cinofila del comando di polizia locale.

Questa mattina è stata presentata ufficialmente dal sindaco Francesco Rucco e dal consigliere delegato alle funzioni di studio, proposta e sviluppo di progetti specifici nell’ambito delle politiche per la sicurezza Nicolò Naclerio. Erano presenti anche l’agente scelto Roberto Medolago, conduttore di Aria, e l’addestratore/formatore Casio Francesco.

“A nome della città diamo il benvenuto ufficiale ad Aria, il nuovo cane antidroga, che insieme con l’agente scelto Roberto Medolago, che si è reso disponibile a seguirla e ad addestrarla, farà parte della nuova unità cinofila della polizia locale – ha dichiarato il sindaco Francesco Rucco –. Questa mattina dopo nemmeno mezz’ora dal suo arrivo a Campo Marzo ha già trovato tra i cespugli cinque involucri di marijuana che sono stati sottoposti a sequestro. È un impegno che avevamo preso con la città e siamo sicuri che sarà una collaborazione proficua con la questura e le forze dell’ordine contro il fenomeno dello spaccio e il contrasto al degrado. Siamo certi che porterà un contributo significativo e saprà farsi benvolere da tutti i vicentini”.

“Dopo due anni di mandato possiamo dire che la situazione a Campo Marzo è decisamente migliorata – ha aggiunto il sindaco –. Sono tanti gli strumenti messi in campo da questa amministrazione per contrastare un fenomeno presente da anni sul territorio. Nei prossimi mesi prenderanno servizio i nuovi 9 agenti della polizia locale e daremo, inoltre, il via ai lavori della sede distaccata della polizia locale qui a Campo Marzo a supporto delle forze dell’ordine sul territorio”.

“Finalmente dopo il periodo di formazione, da oggi è operativa la prima unità cinofila della polizia locale – ha precisato il consigliere delegato alle funzioni di studio, proposta e sviluppo di progetti specifici nell’ambito delle politiche per la sicurezza Nicolò Naclerio –. Facendo un giro di 30 metri stamattina Aria ha rinvenuto oltre 16 grammi di marijuana. Con lei andremo nelle zone rosse della città e all’esterno delle scuole così da contrastare il fenomeno del consumo delle sostanze stupefacenti che riguarda sempre più giovani e giovanissimi. La prossima settimana andrà in giunta il progetto per il presidio fisso. Contiamo di essere operativi prima dell’estate 2021”.

L’attivazione dell’unità cinofila, composta da Aria e dal suo conduttore, rientra nel progetto Scuole sicure per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare vicino agli istituti scolastici e nei parchi.

Aria verrà impiegata all’interno dell’area urbana per la ricerca di sostanze stupefacenti in varie zone della città e sarà di supporto alle pattuglie esterne della polizia locale per il contrasto al fenomeno del degrado urbano.

Aria vive a casa con il conduttore Roberto e in comando c’è una postazione a lei riservata.

Entrambi hanno seguito un periodo di formazione ed addestramento di cinque mesi.

Questa mattina, in occasione della prima uscita ufficiale a Campo Marzo, Aria ha rinvenuto tra i cespugli un guanto in lattice contenente cinque involucri di marijuana per un peso complessivo di 16,19 grammi.