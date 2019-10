Operaio ustionato da sostanza tossica

Qualche minuto dopo le 17, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Melaro a Montecchio Maggiore all’interno di una ditta di circuiti stampati per un incidente sul lavoro: ustionato un operaio colpito da una sostanza tossica. L’uomo è stato soccorso dal personale dal Suem 118 ed elitrasportato in ospedale, mentre i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il macchinario, dove per cause in corso di accertamento è avvenuta la fuoriuscita della sostanza che investito per caduta l’uomo.