Operaio travolto da muletto, è grave

Un grave incidente sul lavoro è avvenuto ieri mattina alle 8.40 circa dall’interno di un’azienda a Meduna di Livenza, nel trevigiano. Coinvolto un operario di 43 anni, L.G. di Caldogno, che lavorava sul posto per una ditta esterna. L’uomo, per cause al vaglio degli inquirenti, è rimasto schiacciato da un muletto condotto da un altro operaio. L’uomo è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale di Treviso: la prognosi è riservata.