Operaio muore schiacciato in una fonderia

Alle 12:45 circa di oggi i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Mattei a Marcon per un incidente sul lavoro all’interno di una fonderia: deceduto un uomo, rimasto schiacciato da un manufatto di ferro. All’arrivo sul posto delle squadre di soccorso dei pompieri, il medico del SUEM ha dovuto purtroppo dichiarare la morte dell’uomo. Sul posto il personale dello Spisal e i carabinieri.