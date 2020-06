Operaio incastrato nella cisterna di una betoniera

Questa mattina, poco dopo le 8:30, i vigili del fuoco sono intervenuti in Viale Cadore nel comune di Ponte nelle Alpi presso la sede di un’impresa edile per soccorre un operaio, rimasto ferito e incastrato durante i lavori di manutenzione alla cisterna di una betoniera da cantiere. I pompieri accorsi da Belluno con il personale di prima partenza e con l’ausilio dell’autogrù autogrù, hanno alzato il mezzo, riuscendo a liberare il corpo dell’uomo intrappolato tra il longherone e la cisterna. Il ferito è stato stabilizzato dal personale sanitario del SUEM ed elitrasportato in elicottero in ospedale a Treviso. Il personale dello Spisal intervenuto sul posto ha eseguito i rilievi e il sopralluogo per determinare le cause del grave incidente. Sul posto anche i carabinieri. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.