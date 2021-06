Operaio colpito alla testa da una trave: ricoverato in gravi condizioni

Un operaio di 43 anni stamattina verso le 8.30 è stato travolto da una trave che lo ha colpito in testa mentre era al lavoro in un cantiere di Isola Vicentina, in via Sila. L’uomo è stato soccorso e trasferito d’urgenza in ospedale a Vicenza con l’elisoccorso. L’uomo si trova nel reparto di rianimazione del San Bortolo per i gravi trauma cranico e facciale riportati. In corso accertamenti da parte dello Spisal.