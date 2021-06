Operaio bloccato su una piattaforma a 10 metri di altezza salvato dai pompieri (FOTO)

La notte scorsa, alle 3, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via della Provvidenza a Rubano presso un centro commerciale per soccorrere un operaio, rimasto bloccato nella cesta di una piattaforma aerea a circa 10 metri di altezza. Dopo vari tentativi di ripristinare il funzionamento del mezzo anche con manovre di emergenza non andate a buon fine, si è optato di calare l’uomo. Un vigile del fuoco ha raggiunto l’operaio e dopo averlo imbracato l’ha calato a terra con tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviali). Le operazioni di soccorso sono terminate alle 8.