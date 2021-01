Operai che montano luminarie natalizie rubano bici: beffati dalle telecamere dell’Unione Sportiva Costabissara

Un’indagine condotta dai carabinieri della Tenenza di Dueville ha permesso di individuare gli autori del furto di una biciletta del valore di circa 1000€, avvenuto a Costabissara nel mese scorso.

Lo scorso 17 dicembre S. S. di Costabissara si è presentato presso la Caserma di Dueville, per denunciare il furto della sua Mountain Bike, riferendo di averla lasciata parcheggiata il giorno prima nella griglia riservata alle bici di via Venezia, vicino al campo sportivo.

I Carabinieri si sono subito attivati e grazie al supporto delle videocamere dell’Unione Sportiva Costabissara, le cui immagini venivano prontamente messe a diposizione dei militari hanno scoperto che coloro che avevano asportato la bici in realtà erano due operai della ditta incaricata dell’installazione delle luminarie natalizie.

In particolare uno di essi, una volta finito di montare i cavi illuminanti, ha caricato la bici sul pianale posteriore del furgone della ditta per poi risalire nell’abitacolo e allontanarsi tranquillamente in compagnia del collega.

Gli accertamenti successivi hanno permesso di risalire alla ditta che aveva ricevuto l’incarico di montare le luminarie, la cui sede si trova a Mercato San Severino in provincia di Salerno.

Per questo sono stati interessati i Carabinieri della locale Stazione che hanno proceduto ad interpellare il titolare della ditta appaltatrice che subito ha fornito i nomi degli operai a cui aveva delegato i lavori e, a seguito della visione delle immagini, ha potuto anche riconoscere colui il quale aveva materialmente messo la bici sul furgone.

Dopo una decina di giorni, inaspettatamente, i due indiziati di furto, D.F.G. e A.M. (le iniziali), entrambi nati a Nocera Inferiore (SA) e residenti a Mercato San Severino (SA) si sono spontaneamente presentati alla Tenenza di Dueville riconsegnando la mountain bike ai militari, dichiarando di averla presa solamente “in prestito” in quanto volevano ripararne una ruota, dal momento che, sempre a loro dire, all’atto di far manovra con il furgone l’avrebbero danneggiata (scena che non si evince in alcun modo dal video).

Insomma sarebbe stato, per loro, un fraintendimento riconducibile ad “eccesso di zelo” per cui non avevano nessuna intenzione di impossessarsi della bici.

I due uomini, difesi dal Legale di fiducia Avv. Antonio Rapolla del Foro di Napoli sono stati entrambi denunciati poiché indiziati di furto aggravato in concorso, e la loro posizione ora è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria vicentina.

Nel frattempo la bici è stata riconsegnata al cittadino di Costabissara, legittimo proprietario.