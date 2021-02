Online primo video sul Distretto del Commercio di Vicenza

Prosegue la pubblicazione di brevi video nell’ambito del progetto “Distretto urbano del Commercio di Vicenza” per la valorizzazione del centro storico, a cura dell’assessorato alle attività produttive, di Confcommercio e Confesercenti.

Da oggi è prevista la diffusione del primo di 12 video della serie “Luci della città” dedicata agli insediamenti commerciali a Vicenza, che verranno divulgati, uno o due a settimana, tramite i canali social del Comune di Vicenza e la pagina YouTube Città di Vicenza. “Le attività commerciali sono il cuore pulsante di Vicenza – spiega l’assessore alle attività produttive Silvio Giovine -. Ci siamo recati non solo in centro storico, ma anche nei tanti quartieri commerciali di Vicenza per raccontare la loro storia, la loro identità, ma soprattutto per dare voce a chi ogni giorno accende e spegne le luci delle loro attività e quindi della città, i commercianti”.

Il video disponibile da oggi ha come protagonista Sergio Furlani e la sua attività di generi alimentari nel quartiere dei Ferrovieri. Video al link: https://www.youtube.com/watch?v=SLQZluPsdWs&t=2s

Il “Distretto del commercio” di Vicenza ha preso avvio nel 2020 e che si svilupperà nel 2021, in accordo con le associazioni di categoria.È finanziato con 250 mila euro attraverso un bando della Regione Veneto, contributo massimo erogabile che va a coprire parzialmente l’investimento complessivo di 924 mila euro. Da questa somma il servizio sportello unico attività produttive e commercio ha impegnato 29.790 euro per realizzare i prodotti multimediali destinati al sostegno di commercio e turismo.Nel dettaglio, verranno realizzati 44 video per promuovere i singoli interventi previsti dal progetto “Distretto del commercio”. Verranno prodotti, inoltre, video emozionali, video informativi e video sulle attività commerciali della città con interviste per valorizzare i negozi del Distretto. Sono previste, inoltre, campagne social mirate.