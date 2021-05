OMS – Tutti i vaccini approvati efficaci contro tutte le varianti

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato giovedì che tutti i vaccini anti-Covid disponibili e approvati sono stati finora efficaci contro “tutte le varianti” di Covid-19.

Tuttavia, ha chiesto “cautela” di fronte al virus “di fronte a una minaccia persistente e nuove incertezze”. In quanto tale, il direttore dell’OMS Europa, Hans Kluge, ha affermato in particolare che i viaggi internazionali dovrebbero essere sempre evitati. “Non c’è rischio zero. I vaccini possono essere una luce alla fine del tunnel, ma non possiamo essere accecati da quella luce”, conclude.